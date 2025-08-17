Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadele kapsamında Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda A.D, B.G, H.K, H.G, V.G. ve M.T. gözaltına alındı, ikametlerde ve zanlıların arazilerinde yapılan aramada 1 kilo 518 gram kubar esrar, 428 kök Hint keneviri, 38 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, B.G, H.K, H.G. ve M.T. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli V.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.