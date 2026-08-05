Gaziantep'te Yangın: 91 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kılınçoğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde yalnız yaşayan yatalak Fadile Öztetaci'nin (91) hayatını kaybettiği belirlendi.