Gaziantep\'te Yangın Paniği

Mustafa Efe:

eskiden böyle haberler daha sık duyardık şimdi de devam ediyo tırların bakımları nasıl yapılıyo bunu merak ettim bir de malzemelerin taşınması sırasında bu güvenlik önlemleri yeterli mi diye düşünüyorum bunlar birer canlı bomba gibi otoyollarda dolaşıyo bu kadar tehlikeli şeyler taşıyorken daha dikkatli olunması gerekmez mi