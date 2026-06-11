Gaziantep'te Yangın Paniği - Son Dakika
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Gaziantep'te Yangın Paniği

Gaziantep\'te Yangın Paniği
11.06.2026 16:19
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TAG otoyolunda saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te saman yüklü tırda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, Cengiz Yalçınkaya idaresindeki 14 ADD 293 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Cengiz Yalçınkaya, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Aksaray'a doğru yola çıktığını belirterek, "Arkadaşlarla peş peşe gidiyorduk, bana telefon ettiler 'kıvılcım çıkıyor' diye. Hemen durup baktım, üstten balya tutuşmuş. Dorsenin ayağını indirip çekiciyi çıkardım ve itfaiyeye haber verdim." dedi.

Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ceyda Akkıran Ceyda Akkıran:
    sürücü iyi davranmış ama bu tür olayların kaç tanesinde kaza oluyor haberi çıkmıyo merak ettim gerçekten ne kadar güvenli bu otoyollar ve başka ne tür kazalar yaşanıyo 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Efe Mustafa Efe:
    eskiden böyle haberler daha sık duyardık şimdi de devam ediyo tırların bakımları nasıl yapılıyo bunu merak ettim bir de malzemelerin taşınması sırasında bu güvenlik önlemleri yeterli mi diye düşünüyorum bunlar birer canlı bomba gibi otoyollarda dolaşıyo bu kadar tehlikeli şeyler taşıyorken daha dikkatli olunması gerekmez mi 0 0 Yanıtla
  • Muammer Uslucan Muammer Uslucan:
    iyi ki sürücü hızlı tepki vermiş de yangın büyümemiş yoksa otoyol kapatılacaktı ve çok daha kötü sonuçlar olurdu insanlar zarar görebilirdi bu tür durumlarda böyle davranışlar gerçekten hayat kurtarıyor 0 0 Yanıtla
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