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Gaziantep'te yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep\'te yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
17.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:56
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Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beydilli Mahallesi 66049 No'lu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtardığı 8'i çocuk 12 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen ve kentteki hastanelere kaldırılan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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