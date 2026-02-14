Gaziantep\'te Yapay Zeka Eğitimi

Gaziantep'te Basın İlan Kurumu ve Google işbirliğiyle "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Dijital Habercilik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının konferans salonunda düzenlenen eğitim programında bölgede görev yapan gazetecilerin yapay zeka destekli araçlarla daha hızlı, güvenilir ve nitelikli içerik üretmesine yönelik teknik bilgi paylaşıldı.

Eğitimde web sitelerinin arama performansını geliştirmeye yönelik ipuçları, üretken yapay zeka araçlarının kullanımı, araştırma, redaksiyon ve haber yazımında kullanılabilecek araçlara ilişkin uygulamalı örnekler verildi.

Etkinliğe Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'ten basın mensupları, kamu kurumlarında görev yapan basın çalışanları ile iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 150 kişi katıldı.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve Google'ın katkılarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Gazetecilik alanında yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlattıklarını ifade eden Kütküt, "Gaziantep ve bölgedeki gazetecilerin yapay zeka araçlarını artık hem haber yazımında hem sitede yayımlamasında, haberin unsurları olan görsel video üretiminde daha yoğun kullanmasını bekliyoruz. Bu üretken yapay zeka araçları öyle bir şey ki habercilik alanında kullanmaya başlarsınız ancak sonra hayatınızın pek çok alanına sirayet eder, düşünce ortağınız olur, birlikte plan yaparken bulursunuz kendinizi." diye konuştu.