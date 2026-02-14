Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitimi

Gaziantep\'te Yapay Zeka Eğitimi
14.02.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gazetecilere yönelik yapay zeka ve dijital habercilik eğitimi düzenlendi.

Gaziantep'te Basın İlan Kurumu ve Google işbirliğiyle "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Dijital Habercilik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının konferans salonunda düzenlenen eğitim programında bölgede görev yapan gazetecilerin yapay zeka destekli araçlarla daha hızlı, güvenilir ve nitelikli içerik üretmesine yönelik teknik bilgi paylaşıldı.

Eğitimde web sitelerinin arama performansını geliştirmeye yönelik ipuçları, üretken yapay zeka araçlarının kullanımı, araştırma, redaksiyon ve haber yazımında kullanılabilecek araçlara ilişkin uygulamalı örnekler verildi.

Etkinliğe Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'ten basın mensupları, kamu kurumlarında görev yapan basın çalışanları ile iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 150 kişi katıldı.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve Google'ın katkılarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Gazetecilik alanında yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlattıklarını ifade eden Kütküt, "Gaziantep ve bölgedeki gazetecilerin yapay zeka araçlarını artık hem haber yazımında hem sitede yayımlamasında, haberin unsurları olan görsel video üretiminde daha yoğun kullanmasını bekliyoruz. Bu üretken yapay zeka araçları öyle bir şey ki habercilik alanında kullanmaya başlarsınız ancak sonra hayatınızın pek çok alanına sirayet eder, düşünce ortağınız olur, birlikte plan yaparken bulursunuz kendinizi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Gaziantep, Teknoloji, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:56:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.