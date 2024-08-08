Gaziantep\'te yapılan çalışmalarda 21 şüpheliden 42 silah ele geçirildi

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Gaziantep'te bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik Haziran ayında yapılan çalışmalarda 21 şüpheliden 42 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Haziran ayıda yapılan çalışmalarda, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 21 şüpheliden 30 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 878 tabanca fişeği, 158 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 8 kama ve muşta ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.