Gaziantep'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep\'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine giderken tarlada ayağından yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu. Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

13.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:11
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine giderken tarlada ayağından yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Kaynak: AA

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Mehmet Tosun, Gaziantep, Hayvanlar, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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