Gaziantep\'te Yeşilay Haftası Yürüyüşü

07.03.2026 12:26
Yeşilay Haftası kapsamında Gaziantep'te yürüyüş düzenlendi, bağımlılıkla mücadele vurgulandı.

Gaziantep'te Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gaziler Caddesi Almaca Pazarı önünde toplanan grup, Balıklı Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan gönüllüler, "Bağımlı olma, özgür ol", "Yeşilay varsa hayat var" yazılı dövizler taşıdı.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Haluk Şen, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay Haftası dolayısıyla üyeler, gönüllüler ve spor kulübünün katılımıyla yürüdüklerini söyledi.

Yeşilayın 106 yıldır insanlığın sağlığı için çalıştığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yeşilay, kimsenin bağımlı olmasını istemeyen, sağlıklı olmasını isteyen bir kuruluş. 1920'den beri alkol, sigara, kumar, internet ve tütün gibi bağımlılıkla mücadelemizi gerçekleştirmekteyiz. Sadece sahada değil danışmanlık merkezlerimizde tedavi seçenekleri de sunuyoruz. Burada ayaktan psikoterapiler kesinlikle ücretsiz ve gizlilik esaslı yürütülüyor. Türkiye'de 3 rehabilitasyon merkezimiz var, bağımlılıkla mücadele 3 ilimizde sürdürülüyor."

Gaziantep'te 145 bin kişiyi bağımlılıkla ilgili bilgilendirdiklerini dile getiren Şen, 4 bine yakın esnafı da gönüllü yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

