Gaziantep\'te halatı kopan yük asansöründe hayatını kaybeden kişi

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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı•
Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GATEM Toptancılar Sitesi'nde 12 Aralık'ta halatı kopan asansörün altında kalan Ahmet Türkmen yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkmen, bugün yaşam savaşını kaybetti.
Türkmen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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