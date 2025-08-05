Gaziantep\'te Zabıta Ekiplerine Saldırı

GAZİANTEP'te zabıta ekipleri denetim için gittiği, tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen market sahibinin saldırısına uğradı. Tehdit edilerek dışarı atılan zabıtalar polise şikayette bulunurken, belediye ise daha önce de tarihi geçmiş ürün satan işletme ile ilgili kapatma kararı uygulanacağını duyurdu. Marketteki saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler kapsamında Şenyurt Mahallesinde Ercan Ç.'nin işlettiği markete gitti. Daha önce yapılan bir denetimde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve idari para cezası uygulandığı öğrenilen markette yapılan incelemede yine tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlendi. Zabıtanın tespitinin ardından market sahibi bir anda ekipleri tehdit etmeye başladı. Ekiplerin görevlerini yaptığını söylemesinin ardından Ercan Ç., iterek yere düşürdüğü zabıtaların dışarı çıkmalarını istedi. Zabıta ekipleri saldırıya uğramalarının ardından durumu belediye ve polise bildirdi. Şikayet üzerine Ercan Ç. hakkında polis ekipleri yasal işlem, belediye ise idari işlem başlattı. Şahinbey Belediyesi, söz konusu marketin tarihi geçmiş ürün bulundurduğunu ve bu nedenle daha önce alınan meclis kararı doğrultusunda işletmenin 3 gün süreyle kapatılacağını duyurdu. Ayrıca market sahibinin zabıtalara saldırması ise kameraya yansıdı.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından zabıtaların saldırıya uğradığı anlara ait görüntüleri, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" notuyla paylaştı.