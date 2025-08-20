Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

20.08.2025 19:09
20.08.2025 19:09
Gaziantep'te bir minibüs ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var.

GAZİANTEP'te iki otomobil ve bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu otobüsü ile 07 CCK435 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada 46 DL 182 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptıktan sonra taklalar atıp yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan Zeynep Demir'in (64) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, yaralılar da hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
