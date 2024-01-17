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Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvan çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Gaziantep\'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
17.01.2024 - 13:53,
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Gaziantep'te 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Naimler Mahallesi yakınlarında 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvan çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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