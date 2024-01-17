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Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir tanker devrilirken, diğer iki araç da devrilmemek için manevra yaparken kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep\'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
17.01.2024 - 12:32,
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı Çakmak Mahallesi mevkiinde S.D yönetimindeki 27 AKJ 19 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aynı istikamete giden gelen H.A yönetimindeki 27 Y 9752 plakalı tır ile plakası belirlenemeyen M.A. yönetimindeki diğer bir tır da kaza yapan araca çarpmamak için yaptıkları manevra sırasında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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