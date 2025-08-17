Gaziantep\'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

GAZİANTEP'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevlere müdahalesi sürüyor.