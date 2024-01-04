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Gaziantep'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep-Kilis kara yolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Gaziantep\'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
04.01.2024 - 20:29,
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gaziantep- Kilis kara yolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Kaynak: AA
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