Gaziantep\'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ile çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteği, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesinin işbirliğiyle oluşturulan, ören yeri karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi uygulama projesi Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylandı.
Müze müdürü Özgür Çomak, üniversitenin arkeoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı (KUDEB) yetkililerinden oluşan heyet, projeye ilişkin incelemede bulunmak üzere Yesemek'i ziyaret etti.
564 farklı figürde heykelin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde bu ay başlayacak çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında, ziyaretçi yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelası, eser bilgilendirme panolarının yapılması, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın etrafının tel çit ile çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor.
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