Gaziantep Üniversitesi'nde Usulsüzlük İddiaları

07.05.2026 14:28
CHP'li Öztürkmen, GES projesi ve yabancı öğrenci alımları hakkında usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yapılan GES projesinin maliyetinin 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştığı ve para karşılığı usulsüz yabancı öğrenci alımı yapıldığı iddialarına ilişkin, "İddiaların peşindeyiz. Üniversitenin kaynakları bir avuç yandaş firmaya değil, bilime ve halka hizmete aktarılmalıdır. Üniversiteyi çiftliğe çevirenler hesap vermelidir" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi'nde milyarlık ihale usulsüzlüğü yaşandığı ve para karşılığı usulsüz yabancı öğrenci alımı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde milyonluk usulsüzlük iddialarına ilişkin "Prof. Dr. Arif Özaydın'ın rektörlüğü döneminde yapılan söz konusu santralin üniversiteye maliyetinin 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu maliyetin içinde bir bankadan kullanılan 470 milyon TL'lik kredinin ödenmeyen faiz yükü de vardır. İddialar oldukça ciddi. Üniversiteyi adeta çiftliğe çevirmişler" dedi.

Gelen bilgilere göre, projenin bizzat üniversite yerine üniversiteye bağlı Teknopark üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Öztürkmen, "Bu yöntemle kamu ihale denetiminin dışına çıkılmıştır. Bu da işin, daha önce belirlenen bir firmaya verilmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmektedir. Üstelik döner sermayeden yönetmeliğe aykırı biçimde projeye kaynak aktarıldığı belirtilmektedir" diye konuştu.

"Yabancı öğrenci" vurgunu

Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi'ndeki şaibe iddialarının ihalelerle sınırlı olmadığını, yabancı öğrenci alımlarıyla ilgili de usulsüzlüklere ilişkin oldukça ciddi iddiların bulunduğunu belirterek "İddialara göre, yabancı öğrenci kabul sistemi tarafından reddedilmesine rağmen çok sayıda öğrencinin üst yönetim kararlarıyla (ÜYK) üniversiteye kayıt yaptırdı. Bu yöntemle sistem dışı ve kontrolsüz bir yapı oluşturdu. İddialara göre, tıp ve diş hekimliği fakültelerine kayıt için 20 ila 25 bin dolar, diğer bölümler için ise 10 ila 15 bin dolar talep edildi. Bu ücretleri ödeyen öğrencilerin gerekli akademik kriterleri karşılamasa bile üniversiteye kabul edildiği öne sürülmektedir. Aldığımız bilgilere göre YÖK Denetleme Kurulu iddialarla ilgili inceleme başlatılmış durumda. Dönemin rektörü, bazı üniversite yöneticileri ve dekanlar ile projede imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinin ifadeleri alınacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversite kaynaklarının usulsüz kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkartılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyleyen Öztürkmen, "Biz bu sürecin takipçisiyiz. Çünkü dosyanın örtbas edilme korkusu var. Akademik camia, dönemin rektörü Arif Özaydın'ın görev süresi dolmasına rağmen aylarca yerine Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılmamasına dikkat çekiyor. Bu durum da 'Eski Rektör korunuyor mu?' sorularına neden oluyor. Diğer yandan dosyada adı geçen bazı kişilerin son yıllarda İstanbul'un nezih muhitlerde lüks villa sahibi oldukları da konuşulmaktadır" dedi.

Öztürkmen, iddiaların peşinde olduklarını belirterek "Üniversitenin kaynakları bir avuç yandaş firmaya değil, bilime ve halka hizmete aktarılmalıdır. Üniversiteyi çiftliğe çevirenler hesap vermelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
