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Gaziantep Valiliği: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika
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Gaziantep Valiliği: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Gaziantep Valiliği: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan incelemede, paylaşılan görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili olduğu ve ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı belirlendi.

02.04.2024 23:59  Güncelleme: 00:02
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Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliği: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika

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