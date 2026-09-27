Gaziantep Valiliği'nden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: 1'i ağır 13 yaralının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep Valiliği'nden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: 1'i ağır 13 yaralının tedavisi sürüyor

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Gaziantep Valiliği\'nden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: 1\'i ağır 13 yaralının tedavisi sürüyor
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Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunda bir otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişinin öldüğünü, 1'i ağır yaralı 13 kişinin şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunda bir otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişinin öldüğünü; 1'i ağır, yaralı 13 kişinin şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil ilçesi D400-22 Devlet Karayolu'nun Nurdağı-Gaziantep istikametinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şehitkamil ilçesinde saat 18.20'de, D400-22 Devlet Karayolu Nurdağı - Gaziantep istikametinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekiplerinin ivedilikle ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız şehir merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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