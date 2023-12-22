 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Çeber\'den Gaziantep\'in kurtuluşunun 102\'inci yıl dönümü mesajı
22.12.2023 - 11:02,
Abone Ol

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Gaziantep savunmasının düşmana teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla esarete boyun eğmemek için silahsız ve cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlığın öyküsü olduğunu belirtti.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra bile o şuurla birbirine kenetlenerek ayakta kalmasını ve yaralarını sarmasını bilen ve o şuurla geleceğe umutla bakabilen bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesinde yaşadığı yoklukları bugün ihracat rekorlarına, gastronomide marka şehre, turizmde cazibe merkezlerine, kültürde müzeler şehrine, eğitimde büyük atılımlara dönüştüren bir hedefe doğru ilerliyoruz. Dün verdiği onurlu mücadele ile dünyaya mesaj veren Gaziantep, bugün gelişimdeki azmi ve kararlılığıyla dünyaya yine Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. 'Gazi' unvanından başka. Mesajını vermektedir. Bu vesile ile gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kemal Çeber, Gaziantep, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı - Son Dakika


11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:13
Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

Son Dakika
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48 Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:22 Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement