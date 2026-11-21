Gaziantep ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin Suriye'de 4 fakülte ve 2 yüksekokulu kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de Gaziantep ve Sağlık Bilimleri üniversitelerine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu kapatıldı. Kapatılan birimler arasında Cerablus, El-Bab, Azez, Afrin ve Çobanbey'deki fakülte ve yüksekokullar yer alıyor.
(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun kapatılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına karar verildi.
Karar kapsamında Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu ile El-Bab'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'deki Eğitim Fakültesi kapatıldı.
Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kapatılan birimler arasında yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?