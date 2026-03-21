Gaziantep ve Şanlıurfa'da Sağanak Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ve Şanlıurfa valilikleri, kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.

Gaziantep ile Şanlıurfa valilikleri, etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak için uyarı yaptı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Oğuzeli ilçeleri başta olmak üzere kentin doğu kesimlerinde sağanak beklendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklar, ani sel ve su baskını yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer hortum riski vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Şanlıurfa Valiliği de kentte kuvvetli yağış beklendiği için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:43:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.