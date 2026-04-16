Nizip'te tartışma cinayeti: Şüpheli kendini de yaraladı

16.04.2026 20:26
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tartışma sonucu Cumali Ö., kız arkadaşı Hatice Kübra D.'yi bıçaklayarak öldürdü ve ardından kendisini de ağır yaraladı. Olay sonrası komşuların ihbarı ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tahtani Mahallesi Asker Mehmet Sokak'taki bir ikamette Hatice Kübra D. ile arkadaşı Cumali Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

?Tartışmanın büyümesi üzerine Cumali Ö, yanındaki bıçakla Hatice Kübra D'yi ağır yaraladı. Şüpheli, daha sonra aynı suç aletiyle kendisini de yaraladı.

?Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

?Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Hatice Kübra D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumu ağır olan Cumali Ö. ise ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

?Olay sırasında evde bulunan Hatice Kübra D'nin 8 yaşındaki oğlu ise koruma altına alındı.

Kaynak: AA

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
