Gaziemir Belediye Başkanı Işık\'tan Lise Öğretmenine \'Öğretmenler Günü\' Ziyareti

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(İZMİR) - Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla lise yıllarında Türkçe öğretmenliğini yapan Ayşe Küçük'ü ziyaret etti. Işık, "Hayatımızdaki yeri çok özel olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Şehit Fethi Bey Lisesi'nde eğitim görürken Türkçe öğretmenliğini yapan Ayşe Küçük'ü evinde ziyaret etti. Ziyarete, Ayşe Küçük'ün kendisi gibi öğretmen olan eşi Musa Küçük'te katıldı. Öğretmeniyle birlikte okul yıllarında yaşadıkları anıları konuşan Başkan Ünal Işık, Ayşe Küçük'ün hayatında bıraktığı izlerden ve eğitim yolculuğuna kattığı değerlerden bahsetti.

"Bugün bulunduğum noktada sizin emeğinizin payı çok büyük. Sadece bilgiyi değil, doğruyu, adaleti ve iyi bir insan olmayı da öğrettiniz" diyen Başkan Işık, "İyi ki sizin öğrenciniz olmuşum. Hayatımıza katkınız çok büyük. Yüreğimde hissettiğim bir dokunuşunuz vardı bize. Bizlere bir öğrenci olarak değil de bir evlat gibi yaklaştınız. İyi ki varsınız" dedi.

Işık: "Eğitim, toplumların çağdaşlaşmasının en büyük anahtarıdır"

Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini inşa eden en kutsal görevlerden biri olduğunu vurgulayan Işık, "Eğitim, toplumların çağdaşlaşmasının en büyük anahtarıdır. Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaş uygarlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Küçük: "Unutamadığım iki öğrencimden biri"

Başkan Ünal Işık'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Öğretmen Ayşe Küçük, öğrencilerinin başarılarını görmekten gurur duyduğunu ifade etti. Öğrencileri için yazdığı şiiri okuyan Ayşe Öğretmen, "Öğretmenlik yaşamımda unutamadığım iki öğrencimden biri olan Ünal Işık'ın başarısıyla gurur duyuyorum. Eğitim yıllarında belliydi başarılı olacağı" ifadelerini kullandı.