Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Türkü Dinletisi'ne Katıldı - Son Dakika
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Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Türkü Dinletisi'ne Katıldı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen Türkü Dinletisi'ne katıldı ve üyelerle birlikte türkü söyledi.

07.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:13
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(İZMİR)- Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen Türkü Dinletisi'ne katılan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, üyelerin çaldığı sazlar eşliğinde 'Kağızman'a Ismarladım Nar Gele' türküsünü seslendirdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Işık, ilçede yaşayan 60 yaş üstü yurttaşların sosyalleşmeleri, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için hizmet veren Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ne konuk oldu. Ata Evi'nde düzenlenen Türkü Dinletisi'ne katılan Işık, üyelerin seslendirdikleri türkülere eşlik etti. Işık, üyelerin çaldığı sazlar eşliğinde 'Kağızman'a Ismarladım Nar Gele' türküsünü söyledi. Türkü Dinletisi'nde, sevilen ezgileri hem çalan hem de seslendiren Ata Evi üyeleri, Başkan Işık'la birlikte keyifli anlar yaşadı.

"HİZMETLERİMİZLE, YANINIZDA OLACAĞIZ"

Türkü Dinletisi'nde, Ata Evi üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Işık, "Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin değerli üyeleriyle birlikte türküler söyleyerek keyifli anlar yaşadık. Çınarlarımızın sazlarına eşlik ederek Kağızman'a Ismarladım Nar Gele türküsünü seslendirmekten çok mutlu oldum. Ata Evimizi sık sık ziyaret edeceğim ve siz büyüklerimizin deneyimlerini dinleyeceğim. Sizlerin tecrübesi, yol göstericiliği ile daha güçlü ilerleyeceğiz. Yaş alanlara özel hizmetlerimizle, büyüklerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Türkü Dinletisi'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Türkü Dinletisi'ne Katıldı - Son Dakika
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