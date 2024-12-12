Gaziemir Belediyesi, 1180 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği Sağlıyor

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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz hizmet verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bin 180 öğrenci eğitim görüyor.

Gaziemir Belediyesi, eğitim projeleri kapsamında Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veriyor. Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan bin 180 öğrenci, Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda eğitim görüyor. Merkezde etütler ve birebir dersler de yapılıyor. GAZİDEK, Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi'nde olmak üzere üç noktada hizmet veriyor. Eğitim gören öğrencilere, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

"Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yurttaşlarımızın ekonomik zorluk çekmelerine neden oluyor. Eğitim giderleri de ailelerin bütçesini zorlayan kalemlerin başında geliyor" diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Biz de öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak için Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, ücretsiz eğitim veriyoruz. Bu yıl, bin 180 öğrenci, merkezimizde eğitim görüyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim vererek ailelerin bütçesine dolaylı olarak yaklaşık 95 milyon liralık destek sağlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.