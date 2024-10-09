Gaziemir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı ve Bütçesini Kabul Etti - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı ve Bütçesini Kabul Etti

Gaziemir Belediye Meclisi, 2025-2029 Stratejik Planı, 2025 Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nı oy çokluğuyla onayladı. Belediye Başkanı Ünal Işık, projelerin dış paydaşlarla birlikte gerçekleştirileceğini belirtti.

09.10.2024 15:27  Güncelleme: 16:13
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(İZMİR) - Gaziemir Belediye Meclisi'nde, belediyenin 2025-2029 Stratejik Planı, 2025 Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Gaziemir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Ünal Işık yönetiminde yapıldı. Meclis toplantısında, Gaziemir Belediyesi'nin 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Planı ve 2025 Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi görüşüldü. Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Yapar yaptığı sunumda belediyenin 2025-2029 Stratejik Planı, daha sonra da 2025 yılı Performans Programı hakkında meclise bilgi verdi. Sunumun ardından Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, önce siyasi partilere ardından kişisel söz isteyen meclis üyelerine söz verdi. Görüşmelerinden ardından belediyenin Stratejik Planı, Performans Programı ve 2025 Yılı Bütçe Tasarısı  CHP grubunun kabul, AKP ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gaziemir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nda 6 stratejik amaca bağlı olarak 21 stratejik hedef yer alıyor. Stratejik Planının ilk uygulama dilimi olan 2025 Performans Programı'nda ise 75 performans hedefine bağlı olarak 81 faaliyet ve proje bulunuyor. Programdaki bu faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 690 milyon olarak belirlendi.

"Projelerimizin birçoğunu dış paydaşlarımızla birlikte yapacağız"

Gaziemir Belediyesi'nin 5 yıllık yol haritasını oluşturan Stratejik Planı, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alarak, titiz bir çalışmayla hazırladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Ünal Işık, "Plan hazırlama sürecinde paydaşlarımızdan önemli destekler aldık ve ortak akılla bir plan yapmaya özen gösterdik. Planımızda belirtilen projelerimizin birçoğunu dış paydaşlarımızla birlikte yapacağız. Büyükşehir Belediyemizle, hayırseverlerle, bağışçılarla birlikte yapacağız. Valiliğimizden alabildiğimiz kadar destek alma yolunda çaba sarf edeceğiz. Planda belirlenen amaç ve hedeflerimiz kapsayıcı olarak belirlendi. İlk halinde belirlenen hedeflere yenilerinin ilave edilmesi de mümkün. Eksik gördüğümüz bir şey varsa, 5 yıllık süreç içerisinde stratejik plana eklemeler yapılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planında yer almasını düşündüğümüz projelerimizi ve büyükşehir belediyesinin yapacağı projeleri yazılı olarak kendilerine ilettik. Onların da planında mutlaka yer alacak. Bu konuda da adımlar çok hızlı atılıyor. Çok hızlı sonuçlar alacağımızı yakında göreceksiniz. Stratejik Planımızın diğer kamu kurumlarının da faydalanabileceği bir çalışma olmasını istedik. Bu yönde çok emek sarf ettik. İnce eledik, sık dokuduk. Stratejik Palanımızın hazırlanmasında emeği geçen belediye meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve görüşleriyle katkı koyan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2025-2029 Stratejik Planımızın, 2025 Performans Programımızın ve bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı ve Bütçesini Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı ve Bütçesini Kabul Etti - Son Dakika
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