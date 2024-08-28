Gaziemir Belediyesi Kadın Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu

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(İZMİR)- Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması'nda şampiyon olan Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeniden Türkiye Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi. ??

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Spor Toto Kulüpler Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği ve 8 takımın katıldığı final yarışmasında, bütün branşlarda yarışan belediyenin atletizm takımı, 134 puan aldı. Başarısıyla rakiplerini geride bırakan Gaziemir Belediyesi'nin Kadın Atletizm Takımı, yeniden Türkiye Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışmaları izleyerek sporculara destek oldu. ??

Türkiye Atletizm Süper Ligi'ne yükselen belediyenin şampiyon takımını tebrik eden Belediye Başkanı Ünal Işık, "Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması'nda şampiyon olan ve bir üst lige çıkan sporcularımız, başarılarıyla göğsümüzü kabarttılar, gurur kaynağımız oldular. 2024-2025 Sezonunda Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde, kentimizi temsil edecek şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Takımımızın Süper Lig'de de başarılar elde edeceğine inanıyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayım" diye konuştu.