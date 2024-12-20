Gaziemir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği: 4 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği: 4 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi

Gaziemir Belediyesi\'nden Geri Dönüşüm Seferberliği: 4 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi

Gaziemir Belediyesi, 'İklimi değil, kendini değiştir' sloganıyla düzenlediği Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi ile 4 bin 341 öğrenciye çevre bilinci kazandırdı. Eğitimlerde geri dönüşümün doğaya ve ekonomiye faydaları anlatıldı.

20.12.2024 11:07  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için "İklimi değil, kendini değiştir" sloganıyla 24 okulda düzenlediği Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi'ne 4 bin 341 öğrenci katıldı.

Sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için çalışmalar yapan Gaziemir Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle de toplumu geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyor. Geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla "İklimi değil, kendini değiştir" sloganıyla eğitim seferberliği başlatan belediye, ilçedeki okullarda Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi düzenliyor. Erken yaşta çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla, yıl boyunca 24 okulda düzenlenen eğitimlerde, 4 bin 341 öğrenciye eğitim verildi. Okullarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere; okul, ev ve iş yerlerindeki atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye faydaları da anlatılıyor.

"Atıklar yaşamı tehdit ediyor"

Gaziemir Belediyesi'nin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Derya Dizman Kayar, plastik, metal, kompozit, kağıt ürünleri, cam gibi atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasının önemi hakkında bilgi verdi. Geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için belediyenin, Gaziemir'in dört bir yanına geri dönüşüm atık kutuları koyduğunun altını çizen Kayar, belediyenin mobil atık getirme merkezleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında da bilgi paylaştı. Kayar, "Biz atıklarımızı kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakarak 1 milyon 600 bin kilometrekarelik çöp adaları oluşturduk. Bizim doğaya bıraktığımız atıklar toplanarak çöp dağları oluşturuyor. Bu sebeple son 30 yılda 700 tür canlının nesli tükendi. Bu yüzden geri dönüşebilen atıkları kaynağında ayrıştırarak onları ekonomiye kazandırmamız çok önemli" dedi.

"Bireysel adımlarla dünyamızı koruyabiliriz"

İklim değişikliği, fosil yakıtlar ve yoğun sanayileşmeyle birlikte kontrolsüz atık çıkışının olması, yanlış tarım faaliyetlerinin iklim değişikliğine sebep olan temel faktörler olduğunun altını çizen Derya Dizman Kayar, "Küresel ısınma sonucunda yağış düzensizliğinden kaynaklanan felaketler yaşanıyor dünyada. Yağış oranlarının düşmesi, kuraklık ülkemizi ve dünyamızı tehdit ediyor. İklim değişikliği sebebiyle 2050 yılına kadar 216 milyon insanın göç etmesi bekleniyor. Bireysel olarak atacağımız adımlarla iklim değişikliğini yavaşlatabiliriz. Enerji dostu, birden çok kullanılabilen ürünler, plastik torbalar yerine bez torbalar kullanmalıyız. Daha az su ve enerji tüketecek yöntemleri tercih etmeliyiz. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Taşıt kullanımını azaltmalı, toplu taşımayı, bisiklet kullanmayı tercih etmeliyiz. Bu şekilde küresel ısınmanın yavaşlatılmasına katkı koymuş olabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği: 4 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi - Son Dakika

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