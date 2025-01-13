Gaziemir Belediyesi\'nden Hasta ve Engelli Yurttaşlar için Nakil Hizmeti

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı ve Engelsiz Hizmet Aracı ile 2024 yılında 5 bin 981 defa nakil hizmeti vererek hasta ve engelli yurttaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağladı.

Gaziemir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı ve Engelsiz Hizmet Aracı hizmetleriyle de yurttaşların hastaneye ulaşıp tedavi olmalarını sağlıyor. Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı, yatalak durumdaki hastalar, teknik ve tıbbi donanıma sahip ambulanslarla evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Yurttaşlar, tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hayata geçirilen projeyle birlikte 2024 yılında 771 kişiye 2 bin 361 kez nakil hizmeti verildi.

Hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşların, 24 saat önce 999 0 112 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Engelsiz Hizmet Aracı

Özel asansör donanımlı Engelsiz Hizmet Aracı ile ortopedik engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere gitmek istedikleri noktalara ulaşması sağlanıyor. Hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Muayene işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakan ekipler, 2024 yılında 565 vatandaşa 3 bin 620 defa hizmet verdi.

Engelsiz Hasta Aracı'ndan yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor.