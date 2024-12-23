Gaziemir Belediyesi'nden Yeni Yıl Sergisi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Yeni Yıl Sergisi

Gaziemir Belediyesi\'nden Yeni Yıl Sergisi

Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlenen kurslara katılan kadınların el emeği ürünlerini Yeni Yıl Sergisi'nde sergilemeye başladı. Belediye Başkanı Ünal Işık, vatandaşları sergiye davet ederek, el emeği ürünlerin satışından elde edilecek gelirin kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sağlayacağını belirtti.

23.12.2024 12:16  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlediği kurslara katılan kadınların el emeği ürünlerini, düzenlediği Yeni Yıl Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sundu. Belediye Başkanı Ünal Işık, "Kursiyerlerimizin el emeği ürünlerinin satışını yaptığımız sergimizi ziyaret ederek sevdikleriniz için özel bir yeni yıl hediyesi alabilirsiniz. Tüm yurttaşlarımızı sergimize bekliyoruz" dedi.

Gaziemir Belediyesi, kadınların ürettikleri ürünlerin satışına da yardımcı oluyor. Gaziemir Belediyesi'nin Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlenen kurslara kadınların ürünleri, Yeni Yıl Sergisi'nde vatandaşlarla buluşuyor. Optimum AVM'nin birinci katında düzenlenen sergide, takıdan ev eşyasına, el örgüsü ürünlerden el yapımı bebeklere el emeği ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi aracılığıyla kursiyerlerin ürünlerinin satışı yapılarak ev ekonomilerine katkı sağlanırken, yeni yıl için sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatifler sunuluyor. Sergi, 30 Aralık'a kadar açık olacak.

Standı ziyaret ederek alışveriş yapan Belediye Başkanı Ünal Işık, "Kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri özel sergilerle tüketiciyle buluşturup kadınların aile ekonomilerine katkı koymalarına destek oluyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği ürünlerinin satışını yaptığımız sergimizi ziyaret ederek sevdikleriniz için özel bir yeni yıl hediyesi alabilirsiniz. Tüm yurttaşlarımızı sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden Yeni Yıl Sergisi - Son Dakika

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