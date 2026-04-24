Gaziemir'de 23 Nisan Coşkusu Kortejle Taçlandı

24.04.2026 13:40  Güncelleme: 14:55
(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı kortejde ilçenin sokakları kırmızı beyaza büründü. 23 Nisan'ın demokrasinin, Cumhuriyetin ve halkın iradesinin en güçlü simgesi olduğunu ifade eden Başkan Ünal Işık, Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak önemli mesajlar verdi.

Gaziemir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisini düzenlediği Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği, 5 gün süren etkinliklerin ardından yapılan 23 Nisan Korteji'yle coşkulu bir kapanışa sahne oldu. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve eşi Deniz Işık'ın ev sahipliği yaptığı korteje, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ile eşi Özge Kurnaz, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ve ilçe yöneticileri, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve binlerce Gaziemirli katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla, bandonun çaldığı marşları seslendirerek yürüyen vatandaşlar, Türkan Saylan Caddesi'ni adeta gelincik tarlasına çevirdi. Kortej güzergahındaki evlerinden alkışlarla korteje destek veren yurttaşlar, coşkuya ortak oldu. Büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle ilerleyen kortej, marşlar ve şarkılar eşliğinde Festival Alanı'na ulaştı.

Festival Alanı'nda düzenlenen programda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılarda yaşamını yitiren öğrencileri ve öğretmen Ayla Kara'yı da anarak konuşmasına başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Işık, "23 Nisan; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Padişahlıktan cumhuriyete, tebaadan özgür yurttaşlığa geçişimizin; çağdaş, laik ve demokratik bir ulus devletin doğuşunun dönüm noktasının en güçlü adımıdır. Aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize duyulan güvenin, geleceğe olan inancın en anlamlı simgesidir" dedi.

Konuşmasında çocuklara ve gençlere seslenen Başkan Işık, Cumhuriyet'in en kıymetli emanet olduğunu belirterek, bu emaneti korumanın ve geleceğe taşımanın yeni kuşakların en büyük sorumluluğu olduğunu söyledi. Gençlerin demokrasiye, halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağına inandığını dile getiren Işık, "Her koşulda demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden yana olacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm yurttaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Ünal Işık, "Bu güzel vatanı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın milletin egemenliği" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

