Gaziemir'de Bıçaklama Olayında 1 Tutuklama

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B'nin (44) 28 Eylül'de S.İ. (41) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonla olayı gerçekleştiren zanlı ve kaçmasına yardım eden H.S. (39) ile G.Ç'yi (37) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. (41) tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın, anlık gerçekleşen bir tartışma yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.