Gaziemir'de biriken kuru bitki atıkları mahallelilere göre yangın riski taşıyor - Son Dakika
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Gaziemir'de biriken kuru bitki atıkları mahallelilere göre yangın riski taşıyor

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İzmir Gaziemir'de, belediyenin parklardan topladığı bitki atıkları 3 aydır sanayi tesisleri yakınındaki boş arsada depolanıyor. Kuruyan dalların yangın tehlikesi oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri ve esnaf, atıkların kaldırılıp alanın temizlenmesini talep ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, park ve bahçelerden toplanan bitki atıklarının sanayi tesisleri yakınındaki bir alanda biriktirilmesi, mahalle sakinleri ve sanayicilerin tepkisine neden oldu.

Gaziemir Belediyesince ilçe genelindeki yeşil alanlardan toplanan dal ve bitki atıkları, Fatih Mahallesi'nde sanayi tesislerine yakın boş bir arsada yaklaşık 3 ay önce depolanmaya başlandı.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle kuruyan dalların yangın riski taşıdığını dile getiren çevre sakinleri, ortaya çıkan toz ve olası yangın tehlikesine dikkati çekerek atıkların alandan uzaklaştırılmasını talep ediyor.

Bölge sakinlerinden Mustafa İncir, bölgede yaşayanların ve sanayi esnafının tedirginlik duyduğunu dile getirdi.

Kuruyan atıkların ciddi tehlike barındırdığını vurgulayan İncir, şöyle konuştu:

"Toz toprak bir yana, gece yangın çıkacak mı endişesiyle uyuyamıyoruz. Bunun çözümü var. Öğütme makinesiyle bunlar öğütülebilir. Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık'tan acil çözüm bekliyoruz. Yangın tehlikesi göz önünde. Otlar kurumuş. Bu, patlamamış bir bomba gibi. Bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz."

Bölge esnafı ve vatandaşlar da atık depolama işleminin sonlandırılarak alanın temizlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Gaziemir, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir'de biriken kuru bitki atıkları mahallelilere göre yangın riski taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir'de biriken kuru bitki atıkları mahallelilere göre yangın riski taşıyor - Son Dakika
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