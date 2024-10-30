Gaziemir\'de Cumhuriyet Coşkusu: 750 Kişi Harmandalı Oynadı

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlamaları kapsamında 750 Gaziemirli hep birlikte harmandalı oynayarak bayram coşkusunu yaşadı. Başkan Ünal Işık, "Cumhuriyet için tek yürek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Atamızın izinde, Cumhuriyet'in ışığında daima ileriye" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Harmandalı Gösterisi'nde 750 Gaziemirli, Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutlamak için bir araya geldi. Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, eşi Deniz Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri ve 750 Gaziemirli harmandalı oynayarak bayram coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet'in kazanımlarını gelecek nesillere aktarmak ve bu coşkuyu hep birlikte yaşatmak adına bu tür etkinliklerin önemine değinen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, " Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak tek yürek olan, birlik ve beraberlik mesajı veren Gaziemirlilere teşekkür ediyorum. Atamızın izinde, Cumhuriyetin ışığında daima ileriye. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.