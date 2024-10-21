Gaziemir'de Muhtarlar Günü Kutlandı

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin Muhtarlar Günü kapsamında düzenlediği programda, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ünal Işık, "Hep birlikte ortak akılla ve dayanışma içerisinde çalışarak yurttaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Sizlerle güçlüyüz" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Muhtarlar Günü'nde 16 mahallenin muhtarıyla yemekte bir araya geldi. Başkan Ünal Işık ile eşi Deniz Işık'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, eşi Özge Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, belediye başkan yardımcıları ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

"İlçemize hizmet etmekten onur duyuyorum"

Muhtarlık makamının ve muhtarlarla belediye arasındaki uyumlu çalışmanın önemine değinen Belediye Başkanı Ünal Işık, "Demokrasimizin temel taşı siz değerli muhtarlarımızla birlikte ilçemize hizmet üretmek bana büyük mutluluk veriyor. Sizlerle güçlüyüz. Sizlerin sayesinde belediyemizin hizmetlerini daha verimli ve güçlü yürütüyoruz. Hep birlikte yeni bir döneme başladık. Büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ortak akılla ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam ederek yurttaşlarımıza daha iyi hizmet edeceğiz. Güzel ilçemize belediye başkanı olarak hizmet etmekten onur duyuyorum, çok keyif alıyorum. İlçemizde yaşayan herkesin mutlu olması benim en büyük görevim" diye konuştu.

Her mahalleye adil hizmet götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Işık, ilçenin sorunlarının çözümü için mülkiyet sorunu gibi konularda gerekli adımları attıklarını belirtti. "Hizmette kendini ötekileştirilmiş hisseden mahallelerimiz benim için ayrıcalıklı olacak" diyen Başkan Işık sözlerini şöyle sürdürdü: "Mülkiyet sorunu gibi konuları aşmak için gerekli girişimlerde bulunduk. Çözemediğimiz noktada, sebeplerini sizlerle birlikte halkımıza anlatacağız. Gaziemir'imize hizmet ederken Kaymakamımız Kudret Kurnaz'ın, Emniyet Müdürümüz Zeynep Erdoğan'ın, siz muhtarlarımızın ve halkımızın desteğini görmekten mutluyum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Muhtarlar Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ise "Muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık demokrasinin en saf haliyle kendini bulduğu müessesedir. Sizler de müessesenin birer temsilcisisiniz. Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.