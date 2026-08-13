Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu
Gaziemir'de yapılan operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde ve deposunda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.K.'nin evinde ve deposunda uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evine ve deposuna düzenlenen baskında 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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