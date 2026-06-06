Gaziler Bucağı: Doğanın Göz Bebeği - Son Dakika
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Gaziler Bucağı: Doğanın Göz Bebeği

Gaziler Bucağı: Doğanın Göz Bebeği
06.06.2026 10:24
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Iğdır'daki Gaziler Bucağı, doğası ve manzaralarıyla doğaseverlerin gözdesi oldu.

Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen doğası ve coğrafi yapısıyla güzel görüntü oluşturuyor.

AA ekibince dronla görüntülenen Gaziler, doğal yapısı nedeniyle İsviçre'nin Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor.

Doğaseverlerin uğrak yeri olan Gaziler, fotoğrafçıların da en sık uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üstündeki doğal kayalıklarıyla bölge, vadiden geçen Gaziler Deresi ve bu derenin canlandırdığı doğasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziler Bucağı: Doğanın Göz Bebeği - Son Dakika

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