Gaziler Günü için Riva'da futbol maçı oynandı - Son Dakika
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Gaziler Günü için Riva'da futbol maçı oynandı

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Gaziler Günü için Riva\'da futbol maçı oynandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla futbol maçı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla futbol maçı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün organize ettiği maç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynandı.

"Sahada Birlik, Yürekte Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski milli futbolcular Necati Ateş ile Tuncay Şanlı, ampute milli futbolcu Barış Telli ile 15 Temmuz, Kıbrıs ve terörle mücadele gazileri katıldı.

Bakan yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, TFF'nin ev sahipliğinde gazilerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Türkiye, Çanakkale'den Sakarya'ya, terörle mücadeleden bugüne kadar şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları sayede dimdik ayakta. Bizler de onların yanında olma adına sporun kardeşliğini sahaya yanıtmak istedik. Bugünün kazananı iki taraf olacak. Herkes milli ve gönlümüzde ayrı bir yeri var. Bakanlık olarak bu yıl farklı bir etkinlik yapmak istedik. Sadece 19 Eylül Gaziler Günü'nde değil yılın 365 günü gazilerimiz, şehit ailelerimiz başımızın tacı. Yılın her günü onlarla bir arada olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı çok seviyoruz. Onların kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için devlet olarak mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Necati Ateş, gaziler için düzenlenen bir etkinliğe katıldığı için hissettiği memnuniyeti dile getirerek, "Burada olduğum için büyük bir şeref ve mutluluk duyuyorum. Gazilerimizle harika bir organizasyon olacak. Güzel insanlarla birlikte olmak bizim adımıza gurur vesilesi. Böyle organizasyonlarda bulunmak bana şeref veriyor." dedi.

Ampute milli futbolcu Barış Telli, Gaziler Günü dolayısıyla güzel bir etkinlikte olduklarını anlatarak, "Hem geçmişte ülkemizi tesil eden milli sporcularımız hem misafirlerimizle bu önemli günün anısına bir maç keyfi yaşıyoruz. Rabbim gazilerimiz ve şehitlerimizden razı oldun. Hayatlarını bu ülke için feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazilerin sporla ilgilenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Barış, "Spor, çok büyük birleştirici bir güç. Futbola ilk başladığımda gazi ağabeylerimiz 24-25 yaşındaydı. Ben 14-15 yaşımdaydım. Onların içinde futbola başlamak çok önemliydi. Ampute futbolu gazilerimizle geliştirdik, büyüttük, dünya şampiyonu olduk. Şimdi önümüzde kasım ayında Meksika'daki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ben de milli takımdan özel izin alıp geldim. Bu ülke için hayatlarını kaybeden şehitlerimiz ile uzuvlarını kaybeden gazilerimizi bir gün değil her gün anmalıyız. İyi ki onlar var ve bul ülke ayakta kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet personeli gazi Ahmet Öztürk, "Böyle bir organizasyona davet ettikleri için mutluyuz. Daha değerli hissediyoruz. Yıllardır tribünden takip ettiğimiz futbolcuların soyunma odalarında üstümüzü giydik. Onlarla aynı sahayı paylaşacağız. Bu bizim için gurur verici. Çocuklarımıza güzel anılar kalacak. Böyle etkinliklerin devam etmesi kıymetli. Toplumla iç içe olmak güzel. Şeref duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de Gaziler Günü, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921'de TBMM'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" ünvanları vermesinin yıl dönümünde kutlanıyor.

Kaynak: AA
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