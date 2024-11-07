Gaziler Vadisi Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziler Vadisi Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor

Iğdır'daki Gaziler Vadisi, sonbaharda sarı ve kahverengi tonlarıyla doğaseverleri cezbediyor.

07.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'daki Gaziler Vadisi, sonbahar renklerine büründü.

Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünden başlayıp kilometrelerce ilerleyerek Aras Nehri'ne kadar uzanan vadide, ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar bulunuyor.

Sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşilin birbirinden farklı tonlarına bürünen vadi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Köy çevresi ve vadideki bitki örtüsünün yanı sıra özellikle meyve ağaçlarının sararmasıyla oluşan renkler, fotoğraf çekmek ya da doğada zaman geçirmek isteyenlere güzel görüntüler sunuyor.

Gaziler köyü muhtarı Uğur Karahan, AA muhabirine, bölgeye özellikle sonbaharda doğaseverlerin manzaranın tadını çıkarmak için geldiğini söyledi.

Köylerinin bu mevsimde ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Karahan, "Tüm dağcılar ve yürüyüş yapan insanlar, buralara gelip güzelliklerin tadını çıkarıyor. Burası ilkbaharda farklı güzel, her taraf yemyeşil oluyor. Sonbaharda da ağaçların yaprakları sararıyor, yapraklar dökülüyor, çok güzel görüntüler oluşturuyor. Burası fotoğraf çekmek ve gezmek için güzel bir yer, o yüzden herkesi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tuzluca, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler Vadisi Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:21:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziler Vadisi Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.