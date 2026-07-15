Hakan Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa Halkına Mesaj: Sakın Umudunuzu Kaybetmeyin, Sakın Ola Başınızı Öne Eğmeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa Halkına Mesaj: Sakın Umudunuzu Kaybetmeyin, Sakın Ola Başınızı Öne Eğmeyin

15.07.2026 11:40  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak, 'Sakın umudunuzu kaybetmeyin, başınızı öne eğmeyin' dedi.

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda tutukluluğunun devamına karar verilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı. Mesajıyla Gaziosmanpaşa halkına seslenen Başkan Bahçetepe,  "Sakın umudunuzu kaybetmeyin, sakın ola başınızı öne eğmeyin. Hakikatin sesini, doğrunun ışığını hiçbir duvar gizleyemez. O güneşli, o aydınlık sabahta; Gaziosmanpaşa'nın meydanında yine omuz omuza verecek, yarım kalan hikayemizi yazmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda, cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim'e ertelenirken Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

"BEN HER SABAH SİZİNLE UYANIYORUM"

Bahçetepe mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziosmanpaşa'nın güzel yürekli insanları, canım komşularım, büyük ailem... Bugün, aramızdaki demir kapıların hasretimizi biraz daha uzatacağı söylendi. Kavuşmamız, doya doya kucaklaşmamız bir başka zamana kaldı. Bedenim burada, dört duvar arasında olabilir... Ama inanın bana; ben her sabah sizinle uyanıyorum. Meydandaki o tatlı telaşınızda, esnaf abimin sabah çayında, başını okşadığım evlatlarımızın gülüşünde, o çok sevdiğim sokakların her köşesinde kalbim sizinle atıyor. Biz bu yola makam için değil, sadece hizmet edebilmek için, sizlere derman olabilmek için çıktık."

"BAŞIMIZ DİK, VİCDANIMIZ RAHAT"

Bilmenizi isterim ki tek suçum; 35 yıl sonra Gaziosmanpaşa'yı kazanmak bu güzel ilçeye hizmet etmemdir. Başımız dik, vicdanımız rahat. Bizi ayakta tutan tek şey işte bu tertemiz sevda ve sizin eksik etmediğiniz dualarınızdır. Beni buralarda hiç merak etmeyin. Sizlerin o sımsıcak sevgisi, bana yolladığınız o görünmez bağ ta hücreme kadar ulaşıyor, içimi ısıtıyor, direncime güç katıyor. Sizden tek bir ricam var: Sakın umudunuzu kaybetmeyin, sakın ola başınızı öne eğmeyin. Hakikatin sesini, doğrunun ışığını hiçbir duvar gizleyemez. O güneşli, o aydınlık sabahta; Gaziosmanpaşa'nın meydanında yine omuz omuza verecek, yarım kalan hikayemizi yazmaya devam edeceğiz. O güne kadar ilçemiz, hayallerimiz ve umudumuz birbirinize emanet. Sizleri çok ama çok özledim. Hasretle, sevgiyle…"

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa Halkına Mesaj: Sakın Umudunuzu Kaybetmeyin, Sakın Ola Başınızı Öne Eğmeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:24:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa Halkına Mesaj: Sakın Umudunuzu Kaybetmeyin, Sakın Ola Başınızı Öne Eğmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.