Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe: "Ortada Suç Yok, 8 Aydır İddianame Neden Yazılmıyor?"

24.01.2026 20:18  Güncelleme: 00:50
Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, suçlamaların asılsız olduğunu ve 8 aydır iddianame yazılmadığını dile getirdi. Bahçetepe, tutukluluğuna ilişkin vicdani bir sorgulama çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Henüz nasır tutmamış vicdanlara sesleniyorum: Ortada hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen ben neden tutukluyum? Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, sizce 8 aydır iddianame neden yazılmıyor" açıklamasını yaptı.

8 aydır tutuklu bulunan Başkan Bahçetepe'nin açıklaması, sosyal medya hesabından yapay zeka aracılığıyla seslendirilerek paylaşıldı. Bahçetepe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, tarafıma isnat edilen suçun işlendiği iddia edilen tarih ve saatlerde başka bir yerde bulunduğum açıkça ortaya konulmuş olmasına rağmen ben neden tutukluyum? Üstelik başka bir yerde olduğum tanık beyanları, fotoğraflar ve canlı yayın kayıtlarıyla ispatlanmışken ben neden tutukluyum? 'Biz Hakan Bahçetepe'ye para vermedik. Asla böyle bir şey olmadı. İftira sahibi şahsın bize ticari husumet güdüyor.' şeklinde beyanlarda bulunan kişiler serbest bırakılmışken ben neden tutukluyum? Henüz nasır tutmamış vicdanlara sesleniyorum: Ortada hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen ben neden tutukluyum? Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, sizce 8 aydır iddianame neden yazılmıyor?"

Kaynak: ANKA

