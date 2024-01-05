Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mesleki Eğitim Alan Kadın Kursiyerlerle Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyenin kurslarında mesleki eğitim alan kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi ile kadın koordinasyon merkezlerinde mesleki eğitim alan kadın kursiyerler için "Güçlü Kadınlar Türkiye Yüzyılı'na Hazır" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Usta, kurslara katılan kadınların yerli ve milli ürünlerin nasıl yapıldığını öğrendiklerini belirtti.

Hizmete açtıkları satış ofislerinde sunulan bu ürünlerden kadınların gelir elde ettiğini aktaran Usta, "Kurslarda 4 bin 781 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz. Diğer tarafta yaklaşık 13 dalda 256 farklı alanda kurslarımızı devam ettiriyoruz. Biz, sizden aldığımız önerilerle bu kursları arttırıyor, ona yönelik geliştiriyor, ona göre kendimizi yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Songül Sarı Gündoğdu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu da katıldı.