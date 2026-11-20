Gaziosmanpaşa'da 5 milyonluk hırsızlık iddiasıyla 44 suç kaydı olan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla başlatılan çalışmada, hakkında 44 suç ve 2 aranma kaydı bulunan şüpheli Üsküdar'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Gaziosmanpaşa'da bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen, hakkında 44 suç ve 2 aranma kaydı bulunan G.U, Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?