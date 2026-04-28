Gaziosmanpaşa'da 863 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri Projesi'nin 5. Kısım 12C Etabı'nda 863 konut ve iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Projede 22 bin 278 metrekare yeşil alan, 28 ticari birim, 4 bin 600 metrekare okul ve yurt alanı ile bin 3 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Önceliğimiz her zaman kentsel dönüşüm. Bugün geldiğimiz noktada riskli yapıların tespiti, yıkımı ve yeniden inşasını kararlılıkla yürütüyoruz' dedi. Proje kapsamında 863 konut, 28 ticari birim ve 22 bin metreyi aşan yeşil alanın ilçeye kazandırıldığını ifade eden Karadeniz, ayrıca okul, yurt, otopark, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarının da hizmete sunulduğunu söyledi.

Karadeniz, projenin 12 yıl önce yıkımının yapıldığını ancak yürütmeyi durdurma davaları nedeniyle geciktiğini, son 4-5 yılda Bakanlık ve TOKİ'nin yoğun gayretleriyle tamamlandığını belirterek, Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise kentsel dönüşümün güvenlik açısından da önemli olduğunu, bölgede suç oranlarının düştüğünü ifade etti.