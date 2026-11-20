Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, dairede hasar meydana geldi.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadakileri dışarı çıkmaları için uyarırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Alevlerin sardığı dairede ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.