Gaziosmanpaşa'da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Hakan S., eski kız arkadaşı Şerife Gezer'i öldürdükten sonra teslim oldu, adliyeye gönderildi.
Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Cengiz Topel Caddesi'nde eski kız arkadaşı Şerife Gezer'i (41) silahla öldürüp beklediği iş yerinde polis ekiplerince ikna edilip teslim olan Hakan S.'nin (51) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
Cengiz Topel Caddesi'nde Hakan S, eski kız arkadaşı Şerife G'yi silahla yaralamış, saldırının ardından elindeki silahla bölgedeki bir iş yerinde beklemeye başlamıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirmiş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim olmuştu.
"Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının, Şerife G'nin eski erkek arkadaşı olduğu ve çiftin yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilmişti.
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