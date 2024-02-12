Gaziosmanpaşa'da Cip Kazası: 6 Araç Zarar Gördü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Cip Kazası: 6 Araç Zarar Gördü, Sürücü Yaralandı

Gaziosmanpaşa\'da Cip Kazası: 6 Araç Zarar Gördü, Sürücü Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü kurtarıldı. İGDAŞ ekipleri doğalgaz kesintisi yaparken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası cip çekici ile kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

12.02.2024 03:23  Güncelleme: 03:25
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GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yıldıztabya Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinem K.'nin kullandığı 34 DK 111 plakalı cip, Köşegen Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kaza sonrası sürücü Sinem K. araçta sıkışırken, mahalle sakinleri ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipte sıkışan Sinem K.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinem K. hastaneye kaldırıldı. Sinem K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mahallenin doğalgazını keserken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.  Kaza sonrası yan yatan cip çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Cip Kazası: 6 Araç Zarar Gördü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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