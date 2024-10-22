Gaziosmanpaşa'da Fabrika Yangını

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(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar İstanbul'da pek çok semtten görülürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gaziosmanpaşa Karayolları 948. sokakta bulunan bir bir fabrikanın kumaş deposunda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yngın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un Avrupa yakasında çok sayıda semtten görülen dumanlar fabrika çevresinde yaşayanlara zor anlar yaşattı. İstanbul İtfaiye müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.