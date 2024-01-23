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Gaziosmanpaşa'da İş Hanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İş Hanında Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'da bulunan 9 katlı iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa\'da İş Hanında Yangın Çıktı
23.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:53
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GAZİOSMANPAŞA'da 9 katlı iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 21.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Merkez Mahallesi, Salih Paşa Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Mobilya atölyesinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya atölyesinin kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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